《智齒》前導海報傳遞出滿滿的壓迫感。（華映提供）

香港犯罪動作電影《智齒》由香港名導鄭保瑞執導，影帝林家棟、李淳及新科影后劉雅瑟共同演出，全片以黑白手法呈現，充滿暴力美學的視覺衝擊，今年強勢獲金馬獎14項提名成為最大贏家，其中男主角林家棟表示，即使一開始是以彩色拍攝，「我還是覺得這部電影的世界很黑暗，而這部電影不是用血腥來形容，而是很震撼。」

鄭保瑞的作品風格強烈，之前執導電影《狗咬狗》、《車手》等都獲得好評，《意外》更入選威尼斯國際電影節主競賽單元，是香港極具代表性的導演。鄭保瑞透露一開始並不是想拍成黑白畫面，但隨著拍攝進行，他突然想抽掉所有色彩，讓電影變得較為純粹，反而更適合這部作品，他說：「在美術方面是好看的，在票房上好像很冒險，但現在觀眾欣賞電影的範圍越來越寬了，便決定以黑白片呈現。」

15日公布電影前導海報，海報可以見到一支由上千支螞蟻構成的左手，也帶出電影中連環命案中，被害人都慘被剁下左手，也帶出電影充滿衝擊和壓迫感的風格。而《智齒》的英文片名Limbo，是指地獄的邊緣，也可以解釋為等待救贖的地方，拍攝期間劇組每日都需利用大量垃圾來營造頹廢、地獄感，創造出電影獨特的氣氛，更充滿了一種「活著比死亡更無能為力」的壓迫感。

鄭保瑞透露一開始並不是想拍成黑白畫面，但隨著拍攝進行，他突然想抽掉所有色彩，讓電影變得較為純粹，反而更適合這部作品，他說：「在美術方面是好看的，在票房上好像很冒險，但現在觀眾欣賞電影的範圍越來越寬了，便決定以黑白片呈現。」電影12月23日在台上映。