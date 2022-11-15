宜蘭縣政府教育處積極協助幼兒園申請改善教學環境設備及遊戲場，提供更安全、舒適的學習環境。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為提供家長平價、優質的教保服務，宜蘭縣從2019年陸續興建7所公共化幼兒園，挹注4億630萬餘元的經費，尤其大同鄉及南澳鄉已達成「校校有幼兒園」；另，縣府教育處也擴大與私立幼兒園簽約，轉型為準公共幼兒園，迄今縣內公共化及準公共設置比已高達85％，盼有效減輕家長的育兒負擔。

教育部為減輕家長的經濟負擔，提供價格合理、品質有保障的教保服務，遂以公共化幼兒園為目標，增設非營利幼兒園及公立幼兒園為輔的方式，自2017年開始投入經費，協助各地方政府增設公共化及準公共幼兒園，讓0至5歲幼兒可全面受到政府的照顧。

教育處配合行政院「0至6歲國家一起養」政策，朝公共化幼兒園每月收費不高於2000元的目標，於2019年起向中央政府爭取新建幼兒園園舍，目前已興建完成的有清溝、壯圍、金岳國小幼兒園，預計明年陸續完成育才及萬富國小、五結鄉立幼兒園的興建，2024年羅東鎮立幼兒園也將完工；其公共化比率占52％，高於全國平均值22％，成績僅次於花東及離島地區。

教育處指出，新建的7所公共化幼兒園，共增設41班幼兒園、增加739名就讀名額，在今年度達成大同鄉及南澳鄉國小「校校有幼兒園」的目標。另，因準公共幼兒園每月收費不高於3000元，迄今縣內私立幼兒園轉型為準公共幼兒園已達31園，簽約率高達84％，提供家長更多的托育選擇。

宜蘭縣政府教育處積極協助幼兒園申請改善教學環境設備及遊戲場，提供更安全、舒適的學習環境。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府教育處積極協助幼兒園申請改善教學環境設備及遊戲場，提供更安全、舒適的學習環境。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

教育處表示，除積極協助幼兒園申請改善教學環境設備及遊戲場，提供更安全、舒適的學習環境；也重視幼兒園從業人員的福利，提高附幼教保服務人員，延長照顧服務鐘點費由260元提升至400元，並規畫提高廚工健檢補助，從800元調高至1200元等福利。

副縣長林建榮表示，縣長林姿妙上任後將幼兒教育列為重點施政項目之一，請教育處持續積極向中央爭取更多經費補助，提供更優質的教保服務，讓縣民能感受縣府對育兒政策的重視，藉以提高生育率，讓宜蘭成為永續家園的幸福城市。