陳福海一到城隍廟時仍不忘先與現場民眾寒暄拉票。(于家麒攝)

無黨籍金門縣長候選人陳福海今(15)日前往金城浯島城隍廟宣示「3反」之決心，但由於母喪尚未「對年」不便入廟內參拜，陳福海直接跪於廟前祈福並向城隍爺立誓，絕對做到「反賄選、反抹黑、反貪腐」，如在競選過程中或未來當選後不法遭起訴，必在起訴當日立即停止選舉或辭職下台，另他也公開呼籲要在明天的公辦政見會與楊鎮浯「直球對決」，希望楊能將金酒天福案疑雲對選民交代清楚。

陳福海陣營昨晚就已透過社群軟體，「相招」其他縣長候選人今日一起到城隍廟宣誓「正面選舉、乾淨選風」，但只有龍黨朱紀瑋與無黨籍的林志錦兩人到場「蹭熱度」，主要對手楊鎮浯並未現身，為避免有人聚眾鬧事，城隍廟附近也早早出現大批警察蒐證待命。

陳福海要在明天的公辦政見會與楊鎮浯「直球對決」，希望楊能將金酒天福案疑雲對選民交代清楚。(于家麒攝)

陳福海一到城隍廟時仍不忘先與現場民眾寒暄拉票，由於母孝在身不便入廟，只能跪於廟前向城隍爺祈求兩岸和平，並宣誓這次選舉絕對做到「反賄選、乾淨選風；反抹黑、正面選舉；反貪腐、勤政愛民」，在競選過程中或未來當選後如因「東北試釀案件」不法遭起訴，必在起訴當日立即停止選舉或辭掉縣長職務以示負責，希望對手不要再以此事對他抹黑攻擊。

陳福海強調，金門最大問題就是縣庫，自己卸任時縣庫留了161億給接任的楊鎮浯，但現在卻只剩58億，所以他這次參選最重要就是以「守護縣庫」為目標，讓鄉親的福利不縮水。

而明天就是金門縣長候選人的公辦政見會，陳福海希望楊鎮浯能與他「直球對決」，於會中對於董楊童主題酒圖利及天福秘密合約疑雲等案件說清楚，給鄉親一個交代。