潘麗麗飾演孫淑媚、曾少宗的失智媽媽。（陳俊吉攝）

潘麗麗飾演失智媽媽。（陳俊吉攝）

公視人生劇展《趁她還記得》15日舉辦首映茶會。（陳俊吉攝）

描繪失智症患者家庭創傷的動人故事、公視人生劇展《趁她還記得》15日舉辦首映茶會，製作人康博和、德馨與演員潘麗麗、孫淑媚、曾少宗聯袂出席。孫淑媚跟劇中弟弟曾少宗將媽媽送進療養中心時，看著媽媽從冷靜到失控，最後她忍不住摔媽媽巴掌，她說自己拍戲時通常都是被呼巴掌那個，所以要演打人的戲她很怕、很有壓力，不會假打，「媽媽叫我真的打，她會自己避。還好媽媽相信我！」

劇中潘麗麗除詮釋失智患者，還有火場戲、頭被壓入水與被孫淑媚狠摔巴掌戲碼，堪稱賣命演出。針對這場巴掌戲，身經百戰的潘麗麗還教孫淑媚「把手舉高才會有力道、打下來才不會假」，笑稱「我這樣拍打人的戲，從來沒有真的打到人！我不怕，我不會被打到，妳手這樣放下來，一定打不到我，我自己會閃」，還笑說在8點檔打了楚宣好幾次，但從來沒有打到對方，只有掌風掃過！果然兩人在幾顆鏡頭間迅速完成這場令人痛心戲碼。

潘麗麗與孫淑媚身邊都沒有親友失智相關經驗，被問如何揣摩，潘麗麗說，她就是劇本出來後再想辦法詮釋，「可能老天賞飯吃！」她平常腦筋就會一直轉著劇本內容，根本沒時間失智，有時自己看劇本太融入還會邊看邊哭，被女兒說「有必要這樣嗎」，而睡前一直看劇本也經常導致睡覺時腦筋還一直在想著明天要做什麼、怎麼演，「所以也擔心用腦過度會不會失智」。

孫淑媚這次一人分飾母女兩角，既是辛苦照顧失智母親的大女兒，又要演媽媽年輕時，但導演希望跨30年的時間序她能演到不要讓觀眾發現，要讓觀眾誤會是同一人，所以造型也不能有太大的改變，潘麗麗和製作人都誇她很厲害：「她演媽媽時講台語，演女兒時就是國語，要演到造成觀眾誤會，但也要有分別。」

劇中孫淑媚與曾少宗把媽媽送去療養中心，戲外如果將來有一天也失智，潘麗麗說，她也希望自己去專業的照護機構，畢竟小孩也有自己的家庭要照顧，療養院也有專業的醫療人員和照顧者，「但盡量還是把自己照顧好，能不去就不去啦！」

41歲仍小姑獨處的孫淑媚則坦言已上網看了幾家養生村，先了解要多少押金、房型，「他們說50歲就可以了！裏面設備完善、有復健、醫療、運動課程，我又沒結婚生小孩，所以會提早思考，而且養生村都是要排隊的，還要先預約、可以先試住。我一直都很想退休，怕以後無聊，裡面設施很多，還會有遊覽車帶出去玩！」她說自己可能不會結婚，「有很多人叫我去凍卵，再找抖內的精子生小孩」，卻被潘麗麗勸阻，認為養小孩不容易，且年紀有了帶小孩很累，「除非有人可以幫妳！」透露她女兒就是全職媽媽，但每個月還是要回來她這邊一星期到10天，由她幫忙照顧孫子，女兒才能好好休息。

孫淑媚劇中還有多場揹負媽媽跟女兒走動戲碼，身材纖細的她要背著跟她差不多高的潘麗麗，甚至還有比她高，飾演她女兒的朱俐安；沒想到孫淑媚說「親自上陣，完全無法用技術角度、使用替身」，平常就有運動習慣的她拍下來臉不紅氣不喘，也讓劇組讚她身體好。

劇組從劇本發想開始，多次造訪大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，曹醫師提供許多失智症照顧相關資訊，也帶著團隊到社區探視樂智學堂分享照顧者經驗；製作人康博和與德馨表示，很感謝曹醫師。此外，也將編劇辛佳育有過祖母失智的經驗，以及王傳宗胞姊曾遭遇燒燙傷的經歷編寫進故事，讓全劇真實且動人。

康博和透露，藉曹醫師的解釋才知道，「人的記憶是一路往上走，但失智開始後便不會再往前、而是往後跳，最後產生自我辨識的問題」，也認為「了解發病的進程，要進入患者的世界，才能跟他相處、懂得照顧」，也分享自曹醫師獲得的觀念表示，失智患者就像孩子一樣「看到爸媽、親人會心安，陌生環境卻可能加速他們的病程」。德馨說她這次沒上去演，只參與前置，因該劇開拍她就去接了台視的戲，她呼籲每個人都應該看這部戲，因為這跟自己、家人都息息相關，真的可以從中得到很多力量，不管被照顧者與照顧者之間發生什麼衝突、爭執，但心中都還有愛，「趁他還記得時，要表達愛！」