土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）週一（14）表示，土耳其不接受美國對週日在伊斯坦布爾發生的致命恐怖襲擊的慰問。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）14日報導，索魯在恐怖攻擊發生的獨立大街（İstiklal Caddesi）上告訴記者。 「我再次強調，我們不接受，也拒絕美國大使館的慰問，」

❝Terör saldırısını tertipleyeni de yakaladık.❞

❝Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı.❞

❝Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.❞



📍#Taksim Basın Açıklaması pic.twitter.com/cRN4a64YmK — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 14, 2022

白宮發言人的尚皮耶（Karine Jean-Pierre）星期天發表聲明說。「美國強烈譴責今天在土耳其伊斯坦堡發生的暴力行為。」美國駐土耳其大使館在推特上回了這則貼文，並用土耳其語發表評論。

The U.S. strongly condemns the act of violence that took place today in Istanbul, Turkiye. Our thoughts are with those who were injured and our deepest condolences go to those who lost loved ones. We stand shoulder-to-shoulder with our NATO Ally Turkiye in countering terrorism. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) November 13, 2022

土耳其政府已確認貝尤格魯區的爆炸是由庫爾德工人黨/青年黨恐怖組織實施的，造成6人死亡，81人受傷。

索魯說，與一個支持擾亂土耳其和平的分子和地區的國家結盟是有問題的。他補充說：不管是誰在那裡為「民主聯盟黨」（PYD）提供食物，試圖為庫德族工人黨（Kurdistan Workers' Party, PKK）提供內部情報，都是犯罪者。

部長強調，參與襲擊的恐怖分子在一次成功的行動後被抓獲，他說，如果不是被抓獲，他們會逃到希臘。他補充說，策劃襲擊的人也已被關押。索魯說，根據當局監測到的電話對話，恐怖組織在爆炸發生後還下達了殺死襲擊者的指示。

After arresting the primary suspect, Turkey’s Interior Minister Suleyman Soylu told local media that the Kurdistan Workers Party (PKK) was responsible for the bombing in Istanbul. Footage shows the arrest of the primary suspect. Take a look:pic.twitter.com/vDdm9OkF18 — Steve Hanke (@steve_hanke) November 14, 2022

他補充說：「很明顯，他們設計了一個殺死恐怖分子的計劃，阻止我們破譯整個網絡和事件的根本原因。」

在擁擠的商業中心安放炸藥的敘利亞婦女艾巴希爾（Ahlam Albashir）與其他幾十名嫌疑人一起被捕。據土耳其官員稱，艾巴希爾已承認她曾被YPG/PKK恐怖組織訓練為情報人員，並從敘利亞北部城市阿夫林（Afrin）進入土耳其。土耳其官員們說，她聽命於該恐怖組織在敘利亞科巴尼（Kobani）的總部。

庫爾德工人黨被土耳其、美國和歐盟列為恐怖組織，過去超過35年間，針對土耳其的恐怖活動中已經造成超過4萬人死亡，包括婦女、兒童和嬰兒。土耳其認為YPG是該恐怖組織在敘利亞的分支。

早些時候，總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）說：「針對我們平民的恐怖襲擊是一些國家支持恐怖組織的直接和間接後果。」