綽號「大耳朵叔叔」的林盈徹，「用心」來觀察市民所需，積極推動教育、社福及親子政策。（林盈徹提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市議員候選人林盈徹，積極爭取增設香山區Youbike站點，更自創「香山徹底走」玩樂地圖，公開19處在地私房名單。（林盈徹提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市議員候選人林盈徹，積極爭取增設香山區Youbike站點，更自創「香山徹底走」玩樂地圖，公開19處在地私房名單。「香山徹底走」有3大要點，包括10處Youbike現有站點、19處私房名單及6處未來爭取站點，讓民眾能更悠閒的享受新竹市17公里濱海之美。

林盈徹表示，市府近年在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下力推YouBike，今年更啟動YouBike 2.0升級計畫，廣受民眾歡迎，除現有10處站點外，未來他也會積極爭取增設內湖國小周邊、內湖國中周邊、鹽水圖書館、南隘、中隘、指澤宮6處站點。

林盈徹說，香山有臨海溼地生態、山裡農村文化，民眾可走進社區、走進溼地、走到海邊。香山子弟出身的他，更自創「香山徹底走」地圖，並透露地圖資訊都是他自己走過的路線，收錄自己所見所聞好玩的景點，歡迎民眾及旅客拿起手機下載，一起看見香山的美好，「想在哪騎車，隨時查詢」。

此外，林盈徹也主張妥善規畫海山漁港腹地空間，推出假日市集，增加觀光效益，特別針對香山區農漁產品、原住民美食、手作以及支持地方創生的店家，並配合季節性規畫主題，吸引遊客駐足停留。

綽號「大耳朵叔叔」的林盈徹，因從小飽受聽障所苦，須戴助聽器，過去經常被對手拿來嘲諷，「那個聾子沒路用啦！」，但他不灰心卻將這些壓力轉換為服務民眾的動力，「用心」來觀察市民所需，積極推動教育、社福及親子政策。

林盈徹推動教育政見，爭取設置公立華德福高中，完整華德福求學的最後1塊拼圖，在求學路上有更多選擇，不會被傳統體制淹沒；親子政策方面，他盼不應該持續產出一模一樣的「印章式公園」，而是為地方量身打造凝聚情感的共融式特色公園，並納入全齡規畫，如海山運動公園、南港橋下空間。

另，因他本身曾是業餘劇團成員，在任時也大力推廣藝文下鄉，曾爭取紙風車劇團在內湖夜市演出、好玩的劇團校園巡迴、保留兒童藝術節遊具、舉辦內湖老街小學堂等。

林盈徹說，他認為藝文應該要貼近大家的生活，不該有城鄉差距，香山區的孩子，也應該要與市區的孩子一樣，有機會從小接觸藝術。