周二公布的數據顯示，儘管許多原物料和中間產品的成本仍很高，德國十月批發物價(躉售物價)為年增17.4%，為俄烏戰爭爆發以來的最低漲幅。

九月的批發價格為年增19.9%。

在俄羅斯入侵烏克蘭，導致原物料價格暴漲之下，四月的批發價格年增23.8%，一度創下自1962年有編製該數據已來的最大漲幅。

德國聯邦統計局稱，與前一個月相比，十月的批發價格下降0.6%，部分原因為石油產品的購買成本下降。九月的批發價格為月增1.6%。