台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 繼推出肉食火鍋季大受好評，廚藝團隊再推出升級版菜單，自11月16日起「暖辛鍋物季」全新主題菜色香辣上桌，為嗑鍋族精選各式中西式經典鍋物，包含「四川蓉城重慶鴨冒鍋」、「清邁酸辣海鮮鍋」及「麻辣花椒雞」等美味，而「港式胡椒豬肚鍋」、「南洋咖哩牛肉魚蛋鍋」及「南洋叻沙咖哩鍋」則推薦給喜愛濃郁湯頭的饕。「新加坡肉骨茶」、「北海道牛奶豬肉鍋」及「藥燉羊肉鍋」則推薦給不吃辣的饕客們享用，暖心又暖胃。即日起現場加入會員享原價85折優惠，每位成人最低原價1,180元起，11月30日前平日用餐再加贈「半隻龍蝦」。

此外，國泰萬怡THE Lounge也推出 「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，以草莓米鬆餅搭配冬季特調一杯，每套450元起，同步溫暖開賣。

MJ Kitchen廚藝團隊為滿足喜愛香辣口感的嗑鍋族們，集結「中西式經典暖辛鍋物」而成的主題菜單。喜歡厚重麻辣口味的饕客們首推「蓉城重慶鴨冒鍋」，以多種天然藥材與蔬菜細火熬煮，取其精華後再加入肉質香嫩的鴨肉燉煮，微微辛辣的美味濃厚鴨湯，為必嘗的四川成都特色鍋物。「清邁酸辣海鮮鍋」先以檸檬葉、南薑及香茅為基底，再加入魚露、椰汁一同調味，搭配蝦子、淡菜及蛤蜊等海鮮熬煮，為經典泰國鍋物。

喜歡濃郁湯頭口感的饕客則力推「港式胡椒豬肚鍋」，是以老母雞、金華火腿及大骨精心熬煮四小時，胡椒粒所帶出的辛香完美融合豬肚充滿嚼勁的口感，是道醇厚暖胃的廣東家常火鍋美味。「南洋咖哩牛肉魚蛋鍋」採用香茅、薑黃等南洋香料拌入椰漿後，加入魚蛋及牛肉片，滑順潤口的道地南洋咖哩風味。「南洋叻沙咖哩鍋則是以叻沙湯底為主的新加坡人氣鍋物，先以南洋咖哩與薑黃、檸檬香茅及南薑等以小火慢慢炒香，溫潤的咖哩湯頭帶有一絲微辣清香。針對不吃辣的饕客們，也推出以昆布為底加上牛奶熬煮的「北海道牛奶豬肉鍋」，以秘製中藥材熬煮多時的溫和滋補湯品「新加坡肉骨茶」。

除了各式鍋物外，MJ Kitchen現煮區特別新增「麻油海鮮煮」及「重慶螺絲粉」來滿足嗜辣的饕客，前者以老薑煉製而成的麻油湯底，現場可搭配各式海鮮配料，後者屬於微辣夠味的四川重慶傳統特色小吃，準備了豬梅花、牛五花片及肥腸等任君挑選。熱菜區則提供「麻辣花椒雞」，以青花椒煉製成微香微辣的花椒醬，再與特選雞肉一起烹煮，入口瞬間香氣逼人。主廚也另精心研發創意新菜「芥末蝦球」，以綠芥末淋上現炸鮮香的蝦球，入口微嗆的多層次美味，是帶有辣感的最佳下酒菜。另外還有「成都椒香耳片」、「川香口水雞」、「酒香醉淡菜」等皆是迎冬暖身的香辣美饌。

MJ Kitchen全餐期供應各式海鮮品項，如生魚片及各式螃蟹等，熱食區提供「現切香料烤沙朗牛肉」、「新加坡辣椒蟹」、「阿爾薩斯香腸燉豬腳」等；日料換蒸台則提供人氣餐點「松露茶碗蒸」。甜品則提供人氣好評的「傳統手工豆花」、「特製關西燒仙草」，飲品則提供各式軟飲及精釀啤酒無限暢飲。即日起至11月30日止，每位成人於平日午晚餐用餐即贈送「松露蒜香龍蝦」半隻。平日晚餐餐期再加碼，凡四人同行持票券用餐則贈送Cawarra紅酒乙瓶享用，讓饕客們大快朵頤。（開車不喝酒、喝酒不開車）

國泰萬怡THE Lounge大廳酒吧也同步推出「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，廚藝團隊嚴選由米穀粉烘烤而成的無麩質創意甜點「米鬆餅」，搭配哈根達斯精選冰淇淋及鮮嫩欲滴的草莓，咬下瞬間感受皮酥Q軟帶酸甜的口感，帶來滿滿的幸福感。套餐可任意搭配各具風味的六款冬季特調飲品，冬季暖心首選的兩款肉桂特調飲則分別推出「蘋果肉桂咖啡」及「蘋果肉桂拿鐵」，適合喜歡肉桂芳香味的肉桂控；而呼應冬季聖誕佳節來臨也特別主打「白色聖誕」及「聖誕玫瑰」兩款特調飲品，前者以抹茶加上牛奶完美比例調和再搭配紅豆小餅乾，甜而不膩口感冬季喝上一杯十分溫暖，後者則以玫瑰糖漿、通寧氣泡水再加入少許檸檬汁、蝶豆花及芭樂果泥，帶有漸層色調的微微甜酸，彷彿置身一片紅色聖誕玫瑰田園中般夢幻。「鳳茶拿鐵」是以鳳梨汁及烏龍茶調和而成的拿鐵茶飲，微帶酸甜清爽順口。微醺飲品則推薦以琴酒、黑櫻桃利口酒及蜜桃香甜酒調製，以奶泡點綴而成的「冬日微醺」，緩緩喝下一股暖意立湧而上。即日起至2023年2月15日止，「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元，服務費另計，同步溫暖開賣。