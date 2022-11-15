陽明交通大學今(15)日頒授名譽博士學位予富邦金控董事長蔡明興，台積電創辦人張忠謀出席觀禮並致詞。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

陽明交通大學今(15)日頒授名譽博士學位予富邦金控董事長蔡明興，由校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式。台積電創辦人張忠謀、富邦集團董事長蔡明忠伉儷等家族成員等人均出席觀禮。

蔡明興擁有台灣大學商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位。除了今日獲頒陽明交大名譽工學博士學位，過去並獲頒輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位。

蔡明興曾於美國信孚銀行紐約總部的亞洲部門任職，1983年進入富邦集團工作。富邦集團自10人規模的產物保險公司起家，深耕台灣超過一甲子，集團版圖從金融逐步拓展到不動產、電信媒體、文創等領域，員工數超過6.8萬人。旗下更包含富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)3家上市公司。

林奇宏表示，蔡董事長不僅在金融產業有卓越成就與貢獻，也重視永續經營、氣候變遷風險等議題，以「低碳、數位、激勵及影響」4大策略推動ESG發展，帶領富邦金控呼應2050年國際淨零排放趨勢。同時，更秉持社會共好的精神，長期關懷弱勢族群，風範足以為全體師生學習典範。

蔡明興說，陽明大學與交通大學於2021年2月1日合併成為陽明交通大學，合校之後的願景，是10年內成為亞洲「數位生醫」先驅，20年後成為世界「智慧健康」新創基地，與富邦致力協助生醫產業發展的決心一致，期待未來能將企業力量結合學校，共同貢獻社會。

蔡明興也在發表專題演講分享富邦金控邁向永續之路，同時並呼籲，新冠疫情讓全球永續之路更具挑戰，而面對全球危機，沒有人可以置身事外。尤其金融業位於產業鏈的最前端，在經濟與社會面上扮演關鍵且舉足輕重的角色，理應關注各面向的趨勢發展，提供長期的支持與援助，發揮企業影響力。