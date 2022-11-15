俗話說「害人之心不可有，防人之心不可無」，平時不主動傷害別人，但也不能完全沒有防備之心，否則很容易就遭人利用、傷害。《搜狐網》命理專欄分享，牡羊座、雙子座、天秤座的人個性太過善良、單純，所以很容易成為有心人士的目標，被別人欺騙。

▎牡羊座

牡羊座個性單純，不管別人說什麼都會相信，就算在和他開玩笑，他也會把玩笑話當真，而牡羊座也知道自己太單純，很容易被人欺騙，因此非常努力想要分辨別人說的話是真是假，不過結果總是事與願違，牡羊座只好以暴躁來掩飾自己的單純，因為如果不表現的兇一點，很可能會被別人騙更慘。

▎雙子座

喜歡自由的雙子座，在生活中就像是一個小孩子，心裡想的東西非常簡單、單純，不太有心機，和他相處在一起總是感覺非常舒心；然而雙子座單純的個性也很容易遭人利用，還好雙子座很聰明，能夠分辨得出來對方是否在說真話，若是感受到危險，他就會主動和對方保持距離。

▎天秤座

天秤座為人老實、沒有壞心眼，在待人處事方面很單純，他經常把生活中的事情想得太過簡單，認為所有人都是好人，所以會用最善良的心去對待身邊的人，因此容易被有心人士利用、欺騙，但天秤座不會以此為戒，反而繼續對身邊的人好，並認為有些人變壞是因為經歷了不得已的事情。