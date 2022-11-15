許多民眾都會特地花錢請人到府居家清潔。不過一位女網友抱怨，她最近找人打掃浴室、客廳落地窗，沒想到洗澡時卻發現，「我的洗髮精整罐變成水…」，沐浴乳也少了半罐被加水稀釋，恰巧浴室沒有裝設監視器，清潔公司也只用訊息回覆「打掃員口頭說沒有」，讓網友看了全都傻眼。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，前一天她剛好把洗髮乳、沐浴乳全都補滿，隔天清潔公司到府進行居家清潔，結束後她去洗澡才發現，洗髮乳整罐被用清水調包，沐浴乳也被加水稀釋，「尤其洗髮精擠出來是清水真的太誇張…」，不過由於浴室沒有裝設監視器，所以她也只能向公司進行投訴。

不料清潔公司得知此事後，只回覆「打掃員口頭說沒有」就沒有後續回應，對於她的提問都已讀不回，讓原PO只能感嘆「Ok算我衰」，並提醒其他民眾若有聘請該家清潔公司最好注意一下。

對此，許多人紛紛回應，「好扯」、「這已經不是掃不掃得乾淨的問題了，這是犯罪吧？」、「感覺是拿妳家的洗髮精沐浴乳當清潔劑…只是用量也太大了…」，不過也有人認為原PO沒有證據或是證據薄弱的情況下，公司也無法對打掃人員究責，「沒有影片沒有證據就沒有威脅」、「沒有辦法確認狀況及沒有證據之下，很難去處理事情」。