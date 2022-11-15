立法院於上會期三讀通過攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正案，國民黨為阻擋該案審查通過，向主席台丟擲杯水，不慎砸破後方國父遺像。有媒體報導，負責修復畫作的畫家楊炳輝透露，在他動手修復之前，國民黨、民進黨仍對是否修復遺像爭論不休，未有共識。立法院總務處15日指出，修復當日僅工作人員提供協助，過程平和，無爭吵情事。

媒體報導，楊炳輝指出，他清理遺像期間，國民黨與民進黨立委仍在旁爭論不休，後來他開玩笑說，國民黨打破遺像好像在「衝康」民進黨，怪不得5月起民進黨不太順利，發生林智堅論文案、桃園棒球場等事件，最終他在吵鬧聲中完成大部分遺像修復。

針對媒體報導，立法院總務處說明，國父遺像修復案由國民黨團邀請楊炳輝無償修復，修復施作前，總務處已預告各黨團知悉，並獲得各黨團同意。而報導中提及國民黨及民進黨立委皆在場，有爭吵情事部分，與事實不符。

立法院總務處指出，修復當日僅相關工作人員在場提供必要協助，修復過程順利平和，亦無爭吵情事。