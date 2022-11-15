遠通電收國道電子收費ETC利用率未達標，遭交通部國道高速公路局處以4億多元違約金，遠通電收請求確認違約金債權不存在，台北地院一審及台灣高等法院二審都判債權不存在，但高院更一審認為遠通電收有違約情況，但考量其違約情況等，酌減違約金為1700萬元。可上訴。

遠通電收提告表示，2007年與高公局簽訂「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」，由其負責高速公路電子收費系統建置、營運等服務，俟契約期滿後移轉營運權及有關必要設施與高公局，但高公局稱因未達利用率目標71.11％時止共855日，處以懲罰性違約金共4億2750萬元，請求確認違約金債權不存在。

台灣高等法院更一審認為，遠通電收在2011年至2013年未達約定利用率，已違反約定，並導致高公局額外花費23個人工收費站之人事成本及非人事費支出，已嚴重影響高速公路收費營運管理且情節重大，自構成違約。

更一審認為，遠通電收固有長達855日利用率落後之違約情形，但已依2011年提出經高公局同意之整體解決方案，已為相當付出以履行契約，衡量其履行契約關於分年利用率的成效及程度等一切情狀，酌減違約金為1700萬元。可上訴。