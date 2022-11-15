台灣上市櫃公司協會、香港北威國際論壇今日在台北遠東香格里拉飯店舉行「2023經濟暨金融展望」，寬量國際策略長谷月涵指出，熊市來的時候，最久會維持一年多，技術上跌幅約1/3，台股從高峰下來，從萬八應該會掉到一萬二，日前一度跌破過萬三。曾聽人講過，熊市來的時候，會一直到把你錢都騙光了才會結束。也就是，在熊市測試底的時候，大家都退出股票市場，突然漲的時候就又進去追，但追了又往下掉，那時候大家會覺得說反正還會漲，結果一直跌，直到錢被騙光。

對於投資人關注的台海危機，谷月涵認為，面對台海的事實，中國從日、韓、台到菲律賓、越南都是被圍起來的，中國要確保外海的管道是不會有障礙，若台灣成為美國的基地，等於全部被圍堵，中國不會允許！反觀美國，也不容許台灣被中國拿回去，這樣美國對於日本和韓國影響力會崩盤！

因此，台灣統一或是台灣獨立這2個選項都沒有機會！中間會有其他什麼可能，是可以參考世界其他地區的作法，像是歐洲有歐盟的機制，或是像奧地利、芬蘭、瑞士宣布中立，這要用點想像力面對這個問題。現在大家都知道台海問題是一直在拖時間，希望20年，30年甚至是50年，中國能變成一個比較民主的國家。

美國和中國的關係，從今天拜登及習近平會面後，雙方會走另外一個方向。中國看到烏克蘭的前例，習近平也不樂見解放軍攻台，間接挑起和美國戰爭，台海危機沒有想像中這麼高，但這對台灣是有利還是不利？這我也不知道。美國會不會派駐台灣或是接受一些變化這也無從預測。但目前看來，中美雙方對台海議題的熱度是有下降！

中美貿易戰的緊張，也會自今天起，開始出現慢慢緩和，預計到2024年美國總統選舉前，拜登會取對中國的關稅，以徹底解決通膨的問題。換言之，中美關係重新修復，將有助於拜登的連任！

至於美元，谷月涵持續看好美元明年偏強的走勢，FED不會這麼快降息，仍將處在相對高點！