今年壓軸的智慧機械活動「南台灣智慧機械週」11月23日至25日將於大台南會展中心登場。活動整合政府投入於智慧領域多項資源包括「台灣國際智慧製造系統整合展」、「智慧製造應用論壇」、「智慧機械海外推廣計畫成果發表會」，以結合展覽、論壇及成果發表會等方式打造南台灣指標性智慧機械週。

「台灣國際智慧製造系統整合展」規劃「智慧製造及解決方案」、「未來工廠設備」及「跨領域應用」等展區，匯集業界指標業者及研發單位包括華碩(2357)、易格斯、和全豐光電、安提國際、翰可能源、精機中心、工研院及商研院等，提供智慧製造與自動化創新解決方案、智能光學檢測、再生能源等轉型智慧製造產業鏈所需技術與服務。

同時，主辦單位表示，展覽期間舉辦新品發表、製造癮Podcast與技術研討會等周邊活動，完整呈現我商智慧製造的技術研發能量與成果。

「智慧製造應用論壇」於展覽期間一連三天共計4場，邀請工研院、西門子、華碩、台灣中油等業界專家與講師，推出「智慧製造-剖析智慧製造整合新趨勢」、「實戰分享：AI、5G、人才全方位進擊」、「淨零碳排、數據與資安全新思維、技術導入、實作方式全面理解」及「AI智慧管理解決方案」4大主題，緊扣產業趨勢與實務經驗，提供企業及與會者獲取新知最佳管道。

為協助智慧機械業者強化國際行銷能力，政府力推的「智慧機械海外推廣計畫」，由執行單位外貿協會與精密機械研究發展中心於展覽首日(11月23日)上午辦理成果發表會，將發表如何運用數位行銷工具與專案輔導，協助業者克服疫情限制拓展海外商機，並藉由設立形象專館呈現該計畫海外推廣成效、全球機械產業現況與邀請受輔導廠商證言，持續提升台灣智慧機械產業的國際競爭力。

台灣於全球供應鏈長期扮演關鍵角色，根據工研院IEK產業經濟預測，今年台灣製造業產值將突破新台幣25兆元，年成長6.04%。而為加速產業轉型升級，政府自2016年開始力推的「5+2」產業創新計畫，其中即包含「智慧機械」與「綠能科技」，透過智慧技術與科技的研發，促使產業加速導入智慧製造與低碳製程。主辦單位強調，「南台灣智慧機械週」為政府與業界攜手展現台灣智慧製造實力的全方位交流平台，提升企業產業競爭力。