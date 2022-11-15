大峽谷-KY(5281)周二受邀參加永豐金證券舉辦之實體法人說明會，第三季虧損創下上市以來次多紀錄，前三季基本EPS為-3.13元，相較去年同期的每股虧0.66元，虧損擴大。不過虧損主因的新事業進行清算，新事業虧損不會影響到明年，也攜手同行擴大台灣市場，並持續活化閒置產能，明年營運展望，雖然外在政策因素影響大，不過若政策穩定，無重大變化，預期需求會回暖，整體以中性偏保守看待。

大峽谷今年第三季各項營收比重，ODM/OEM代工略降至14%，商業地產照明略升81%，市政景觀照明占5%，其占比逐年遞減。

大峽谷今年前三季營業收入4.66億元年減39.2%，營業毛利1.04億元，年減47.4%，毛利率22.4%，年減3.5個百分點，營業損失1.17億元，營益率-25.1%，相較去年同期的營益率-5.5%更疲弱。本期淨損1.2億元，基本EPS為-3.13元，相較去年同期的每股虧0.66元，虧損擴大。今年9月30日每股淨值降至20.65元。

大峽谷第三季每股虧損1.06元，僅次於今年第二季的每股虧1.15元之上市來次高虧損。單季毛利率24.4%，中止連三季降、與去年同期持平。存貨周轉天數91.55天，較去年上升，但今年已逐季下降。

為整合集團資源，降低管理成本，提升營運管理效率，大峽谷擬辦理解散清算StrongLED Smart Lighting (Cayman) Co., Ltd.、英屬開曼群島商大峽谷智慧照明系統股份有限公司台灣分公司及長三角一體化示範區(蘇州吳江)大峽谷照明科技有限公司。

大峽谷副總經理張忠瑋表示，今年虧損最主要原因來自2021年投入智慧照明新事業，受到大陸疫情封控政策衝擊，而今年清算啟動作業，明年營運便不受影響。

針對未來營運展望，副總也以開源、節流來說明，讓不明朗訂單能見度局勢做最好打算，並應對明後年的需求。其中公司將擴展台灣市場，與同行進行戰略合作，共享項台灣項目資源，讓產品互補，同行主打歐洲、室內，而大峽谷主攻戶外、大陸市場，提升「StrongLED大峽谷」品牌於項目上設計師上圖率，然雖然台灣市占仍是個位數，挑戰翻倍；也分散對單一市場之依賴，拓展國際貿易市場。公司亦拓展預見性較高之收入來源，善用精實的生產體系擴展ODM/OEM業務，關於先前大陸爛尾樓事件，掌控得宜，公司影響便不大。大峽谷持續活化閒置產能，降低固定折舊費用、增加穩定租金收益，

而節流方面，大峽谷產品技術平台開發(模塊化設計)，提高料號覆用性、降低項目邊際成本、提升產品開發效率，也開發華南供應鏈，降低原材料成本、加速產品線開發效率，並持續推動精實生產，縮短訂單周期、降低庫存、減少資金。

對2023年展望，副總說明，對新事業清算，新事業虧損不會影響到明年，不過外在政策因素影響大，若政策穩定，無重大變化，預期需求會回暖，訂單並非消失僅是遞延，整體來看，中性偏保守。