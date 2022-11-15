「魔獸」霍華德加盟T1聯盟的桃園永豐雲豹，引爆台灣籃壇震撼，永豐雲豹大股東雲豹能源(6869)今天也向台灣證券交易所送件申請創新板，這也是繼錼創科技-KY創(6854)於創新板掛牌、泓德能源(6873)於10月31日送件申請後，第4家提出申請的新創企業。

雲豹能源為全方位綠能整合商，其具有再生能源電廠開發、投資設置及維運管理等三大主軸業務。綠能產業屬於政府重點扶植的「5＋2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，為配合政府政策，證交所積極推動有潛力的綠能產業明日之星。面對全球能源穩定供給、氣候變遷及永續發展等議題，發展能源轉型是全球企業或組織的共同目標，將持續推動綠電，建構綠色永續環境。

本次申請送件雲豹能源，其目前開發持有太陽光電系統遍及全台，並將「節能減碳，如同太陽光一樣，無所不在」精神，推廣至資源貧瘠地區。此外，雲豹能源經營版圖亦跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，以「策略聯盟各領域領頭羊」的合作模式，發揮雙贏效果，為台灣再生能源創造更高的產業價值，朝向全方位再生能源管理集團邁進。

在政府確立2050淨零轉型大方向後，再生能源與綠電勢將成為台灣經濟與產業發展的重點，證交所鼓勵在該領域的新創企業申請台灣創新板，形成再生能源產業聚落。

證交所放寬創新板「合格投資人」條件限制，並攜手證券商共同鼓勵更多投資人加入後，截至9月底止，「合格投資人」戶數累計已突破10萬戶，與去年底的6.6萬戶相比，成長逾50％。證交所表示，於創新板掛牌有助企業擴大營運、吸納優秀人才，為了強化其效益，證交所將持續多元招商引資、積極進行市場溝通，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，期盼將此一板塊打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌，並透過品牌價值，提升企業未來估值。