九合一選舉倒數不到15天，許多競爭也逐漸白熱化。近日就有親綠的臉書粉專似乎吃了「誠實豆沙包」，發文批評民進黨台中市長候選人蔡其昌，甚更直言「派系比黨大，把民進黨當什麼？」號召粉絲拒投，不過該則貼文卻在10分鐘後刪文，而蔡其昌支持者更開始炸鍋出征「發起拒投為何刪文？」、「被收買？」引發討論。

臉書粉專《盧秀燕秀下限》有2.4萬人追蹤，該粉專長期支持林佳龍，從2019年至今的貼文，幾乎都是批評盧秀燕、支持林佳龍的言論，甚至曾經發動「罷燕行動連線」，沒想到今日該粉專似乎是吃了「誠實豆沙包」，開始批評蔡其昌輸30萬票剛好而已，並一一點名新潮流的議員候選人，直指「蔡其昌無能」、「派系比黨大，把民進黨當什麼？」號召粉絲拒投。

結果該粉專在發文10分鐘後緊急刪文，但似乎已經來不及，蔡其昌支持者瞬間炸鍋出征，湧入到該粉專其他貼文下方留言，「發起拒投為何刪文？」、「拒投圖文有壓粉專名稱，不用解釋？」、「不要刪文啊，不是要拒投？」、「被收買？」

也有許多盧秀燕的支持者認為，「蔡英文9度台中輔選無助蔡其昌選情，蔡其昌民調仍然不見起色」，而民進黨的林佳龍支持者，也會開始擔心母雞壓死小雞，對蔡其昌不滿逐漸浮現。