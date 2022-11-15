大陸三頭馬車數據全部差於預期，但中美元首會晤並達成六項共識，港股兩日大升1,538點後，15日再進一步推高，全日飆逾700點收市，連升第三日。

恒指開高46點，報17,665點，早盤一度跌67點，報17,552點，之後重拾動力，大盤掉頭回升，更重上萬八點大關，午後最多升737點，高見18,356點，最終接近高位收盤。恒指全日升723點或4.1％，報18,343點。

國指升4.8％，報6,269點；科技指數收報3,813點，大升7.3％。大盤成交達2,050.89億港幣。

個股表現方面，騰訊全日升10.5％，收288港幣，成交有176.67億港幣，為交投最多個股。阿里巴巴長11.05％，收報78.9港幣。京東漲8.27％，報217.4港幣，美團漲6.32％，報166.4港幣。

碧桂園服務飆18.2％，為表現最好藍籌。藍籌有五檔個股下跌，表現最差是信義玻璃，跌2.9％。