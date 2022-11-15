證交所表示，隆銘（3018）（原同開）股票將停止買賣，以及中福（1435）及如興（4414）股票也併案停止在證券集中交易市場買賣。均自本周四（17日）起實施。

泰昇-KY將進行合併 12/15停止買賣
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