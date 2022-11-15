證交所公告：如興、中興、隆銘17日起停止買賣 17:482022/11/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所公告，如興、中福等股票17日起停止交易。（示意圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，隆銘（3018）（原同開）股票將停止買賣，以及中福（1435）及如興（4414）股票也併案停止在證券集中交易市場買賣。均自本周四（17日）起實施。 泰昇-KY將進行合併 12/15停止買賣 《台北股市》創新創業嘉年華 證交所、櫃買進駐展區 決戰雙11 飯店誠意十足大推買一送一好康 #中福 #如興 #同開 #停止買賣 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建德工業上市案 證交所明審議 04:102022/11/15 證券．權證 龍德造船上市案 證交所今審議 04:102022/11/02 證券．權證 證交所接獲新應材函知撤回其上市申請案 19:232022/11/09 財經 齊力挺新創！證交所首度參展創新創業嘉年華 10:432022/11/15 財經 證交所宅在家學習網 11月份介紹牛熊證 13:402022/11/04 財經 證交所再對京元電子開罰20萬元 16天內重罰40萬元 19:462022/11/03 財經 散戶退場 台股10月交投萎縮 04:102022/11/08 證券．權證 除金控外 Q3財報公告申報期限至11/14 18:492022/11/04 財經 彩晶違反重訊 證交所處以3萬元違約金 17:352022/11/03 財經 證交所表彰優良券商 五家出線 04:102022/11/10 證券．權證 證券高階主管業務宣導會 將表揚四券商 17:032022/11/09 財經 專家傳真－證交所將強化監理 上市公司宜預做準備 04:102022/11/01 專題周報 證交所 深化台韓雙邊合作 04:102022/11/15 證券．權證 王品違反重訊規定 證交所處3萬元違約金 16:122022/11/07 財經 招手開發金股東 凱基銀開新戶好康享不完 19:232022/11/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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