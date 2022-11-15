工商協進會15日與日本宮城縣國際經濟振興協會進行MOU續簽，由工商協進會理事長吳東亮理及宮城縣國際經濟振興協會理事長遠藤信哉進行線上簽署，進一步加強台日經貿關係。

工商協進會發出新聞稿指出，宮城縣是日本東北地區主要大縣，境內仙台國際機場更是進入日本東北地區主要門戶，該縣自2006年與工商協進會首次締結MOU以來，今年是第4次續簽，效期4年。雙方交流超過16年，經貿關係持續提升，同時也帶動兩地商業觀光及教育交流。

簽署典禮中，除邀請我國駐日本代表處謝長廷大使及日本台灣交流協會泉裕泰代表致賀詞外，並有日本宮城縣議會議長菊地惠一、議員石川光次郎、佐々木幸士等，以及工商協進會榮譽理事長林伯豐、副理事長黃教漳、顧問馮寄台、常務理事潘思亮、黃清苑等40餘人見證觀禮。

謝長廷期許，在新的國際局勢與後疫情時代，台灣與日本能在長期信賴基礎之下，加強合作交流，促進產業升級與經濟成長。透過續簽此MOU，繼續深化台日在不同領域之交流合作關係。

工商協進會指出，本次MOU內容除將繼續落實雙方經貿、科技、觀光、教育等方面之交流合作，更進一步加強地方創生和學生研修旅行，讓雙方的合作項目更加多元，進而創造更多商機。