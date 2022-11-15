知情人士指出，為了應對不斷擴大的虧損，蝦皮購物的母公司冬海集團在過去半年內裁員了7,000人，約當集團人力的10％。最新進度是，本周裁員動作針對新加坡與中國。

知情人士稱，在最新一波的裁員中，總部位於新加坡的冬海集團裁減了電子商務部門蝦皮的約100名員工，周一起員工已陸續收到裁員通知。該公司自今年6月起已數度裁員。

據知情人士透露，本周的裁員涉及蝦皮及其數位金融服務部門SeaMoney，包括新加坡和中國的招聘、員工關係管理、培訓以及其他人力資源部門。此外，公司還告知管理人員要審慎招聘。

冬海在郵件聲明中表示，此次裁員是此前宣布的優化運營效率計畫的一部分，公司會持續審視業務和重心，以達到內部的平衡（self-sufficiency），並為受此次轉型影響的員工提供支持。

冬海是大型遊戲和電子商務企業，該公司在2021年底的員工數逾67,000名。冬海將於周二公布季度業績。