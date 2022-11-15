「台歐盟 6G SNS 聯合研討會」今(15日)召開，分享6G產業發展先期研發規劃，共同研討台歐盟未來6G合作方向。歐盟6G-IA服務聯盟機構並將於明年率團訪台，經濟部已規劃2023年台歐盟雙方產業協會共同簽署合作備忘錄，聚焦6G合作議題，進一步擴大合作領域。

這場6G研討會是由經濟部技術處於與歐盟執委會資通訊總署共同舉辦，包括台歐官方代表、工研院與中華電信、聯發科、仁寶、廣達、和碩、明泰等業者，線上及現場共近200人參加。

技術處長邱求慧表示，台歐盟自2016年起開始攜手合作，雙方共投入1800萬歐元(約5.8億台幣)，總計10國、超過30個產學研團隊加入，應用在智慧製造及無人機防救災等領域。

今日會上分享台歐盟合作的5G計畫應用案例，說明6G產業發展先期研發規劃，歐盟並分享「展望歐洲」架構下智慧網路和服務計畫SNS。

台灣今年初已啟動6G跨部會方案，把國科會、經濟部、數位部都拉入參與，推動6G雛型系統與國際合作、跨域應用、頻譜規劃及資安發展，規劃在2028年建立6G商用試驗專網。

歐盟智慧網路和服務聯合機構(SNS-JU)主席威爾庫克相信，台灣與歐盟產業攜手合作，將能加速全球發展6G SNS生態系。

參與台歐盟計畫對廠商好處是甚麼？亞旭電腦副總劉均敬說，可與歐洲電信營運商及大廠鏈結，打破過去委託代工模式，有機會直接進入供應鏈。