花蓮縣吉安鄉立幼兒園日前代表花蓮，參加全國中小學客家藝文競賽客語戲劇類的競賽，學童生動的演出獲得評審青睞，獲得第二名佳績。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉客家人口數約3.3萬人，是全縣之最，鄉公所為保存客家文化，推動客語文化深耕教育，培育幼兒參與客語相關競賽，鄉立幼兒園日前代表花蓮，在全國中小學客家藝文競賽客語戲劇類的競賽，獲得第二名佳績，消息傳回鄉里後，也讓鄉公所團隊備感榮耀。

吉安鄉立幼兒園今年在全國中小學客家藝文競賽客語戲劇類東區決賽中，取得特優成績後，代表花蓮遠赴台南，參加本月12日的全國總決賽，與全台好手一較高下。吉安鄉長游淑貞也在學童們遠征全國賽前，親自到場指導彩排劇本演練，並在賽前鼓勵他們發揮平日練習成果。

全國賽當日，鄉立幼兒園的學童們，身穿古色古香的傳統服飾，以清脆的童音，演繹生動活潑的客語劇本，並從表演內容中，體現客家祖先胼手胝足的心路歷程及辛苦打拚豐收的情景，進而匯集祖先篳路藍縷的精神，精彩表演也讓評審們讚不絕口，獲得亞軍佳績。

吉安鄉公所表示，為發揚客家文化，邀請專家學者攜手鄉立幼兒園開發鄉土教材，走入校園陪同執行「客語生活學校計畫」，營造多元語言QRCode學習角落，且近年在客委會及縣府支持下，陸續打造客庄建設，並在吉安國小執行「客庄社區環境營造-禾埕專案計畫」，成全縣指標性社區、校園共構場域。

吉安鄉公所表示，未來除持續推廣客語文化深耕教育，培育幼兒參與客語幼幼闖關認證外，亦會開辦鄉親客語研習班、藝文音樂班隊等，並爭取「拉拉耙耕讀館」多元族群閱讀空間，盼成東部重點親子多元繪本館，融合原客元素、親子共學，提升吉安在地友善學習資源。