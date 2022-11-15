高雄警方15日到楠梓區一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，3名通緝犯為了甩開警方的追捕，企圖駕駛汽車衝撞警車，過程中警方共開了32槍。（翻攝影片）

楠梓警方11月15日下午到楠梓區一家汽車旅館拘提詐欺案嫌疑人，陳姓男子等人不願意配合，發動引擎要衝撞警車，警方隨即朝輪胎開槍。（翻攝影片／林瑞益高雄傳真）

今(15)日下午1時許，高雄警方前往楠梓區一處摩鐵查緝毒品與詐欺通緝犯，3名通緝犯竟試圖駕駛賓士車衝撞警車逃脫，駕駛陳姓男子猛踩油門造成後輪空轉，仍遭前方警車堵住去路，警方在查緝的過程中，共開了32槍，最後將3名嫌犯逮捕，其中1名傷者送醫救治；摩鐵查緝槍戰片也曝光了。

從警方在摩鐵緝捕詐欺嫌犯的影片可見，警方舉槍對著嫌犯頻喊「出來、下車」，然而，嫌犯開的賓士車早已被警車擋住去路，嫌犯仍不斷猛踩油門，還可看到賓士車後輪因此而打滑空轉，而副駕駛女犯嫌不斷用手遮住自己的臉龐，此時，警方眼看犯嫌欲逃逸，直接往汽車後輪處連開7槍，最後，警方強力執行，將駕駛、副駕駛等嫌犯逮捕。

警方表示，楠梓所員警15日下午1時許前往楠梓區一處摩鐵，代執行桃園地檢拘票拘提詐欺案嫌疑人44歲張女時，該房內2男1女開啟車庫門後，3名員警到場表明身分並要求下車受檢，自小客車駕駛49歲陳男不聽制止及不願受檢，便駕駛賓士車衝撞巡邏車及警方，致使巡邏車右前方車頭遭撞損壞。

警方為避免裝備及現場人員傷亡，立即開槍制止，共計32槍，制止後隨即控制現場，經破窗後車上另查獲同車乘客毒品通緝犯38歲李男及同車乘客41歲鄭女，現場查獲安非他命兩小包，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送偵辦。另衝撞員警車輛駕駛陳男，因遭玻璃割傷送醫院診治，治療完後已戒護至楠梓派出所偵訊。

警方說，為保護現場人員生命身體及裝備安全，在符合比例原則下，大膽使用槍械，警方執法公權力不容受挑戰。

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高雄警方15日到楠梓區一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，3名通緝犯為了甩開警方的追捕，企圖駕駛汽車衝撞警車，過程中警方共開了32槍。（民眾提供）