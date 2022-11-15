選戰關鍵倒數11天，民進黨屏東縣長候選人周春米推出公衛、醫療政策，會中周談到這幾年爭取榮總來屏東設院過程表示，從2016年擔任立委後就開始協調國防部土地返還事宜，並爭取退輔會來屏東設立榮民總醫院，在中央支持下，屏東榮總將正式於11月18日開幕，目前已可線上掛號。

周春米說，2016年上任後，她便邀請國防部、屏東縣政府至大武營區會勘，協調用地返還問題，而後，為了解決屏東縣境內醫療不足問題，邀請退輔會、國防部至大武營區會勘，歷經3年努力，終於在2019年成功舉行動土典禮，相關工程也陸續完工。

周春米表示，在抗疫過程中，站在前線的衛生所與基層診所的公衛功能被國人認同，是台灣醫療體系不可或缺的一部分，且防疫過程中，各防疫人員充分展現屏東醫療的韌性，接下來隨著屏東榮總和屏東義大醫院進駐，屏東醫療水平將進一步提升。

「醫療平權」是屏東人關心的議題，周春米說，屏東未來公衛醫療政策願景以建置「醫療安全網」為首要目標，「醫療安全網」與「長照安全網」和「社福安全網」緊密交織，形成完整的全人守護網。

她將著重各類資源聯結、整合和友善服務的延續，並藉由「行動及遠距醫療」能將資源立體化，將醫療資源深入到偏遠地區交通不便的社區，讓民眾獲得即時專業評估與醫療照護，穩穩地接住每位屏東縣民，成為屏東希望城市的堅實後盾。