搶搭世界盃足球賽開打列車，必勝客推出第一屆「必勝盃台英炸物大PK」，獻上「雙濃起司炸魚番薯比薩」，把英國經典美食炸魚薯條與台農地瓜結合，再淋上特濃切達起司醬，台英美味過招，究竟鹿死誰手？抓住足球熱，必勝客更限量打造珍藏版「必勝客手足球遊戲盒」，即日起下單訂購「雙濃起司炸魚番薯比薩」，就有機會抽到這款手足球遊戲盒，在家看世足轉播的同時，也能與好友用手足球遊戲盒熱血開踢。

必勝客「逗陣Hot台味」這次強勢推出「雙濃起司炸魚番薯比薩」，將英國街頭美食「炸魚薯條」中的馬鈴薯條轉換成台灣在地番薯，選用台農66號紅心地瓜、57號黃金地瓜，口感綿密又甘甜，經過精細控溫油炸，再均勻撒上台式梅粉，將最台的食材完美融入異國料理，標榜讓人一口接一口停不下來，超涮嘴。比薩的另一邊則鋪滿英式炸鱈魚條，外皮鹹香酥脆，包裹著口感軟嫩的魚肉，搭配香甜美乃滋，還原道地的英式風味，咬下的瞬間彷彿一秒抵達英國！英式炸魚條、台農地瓜雙重美味在香Ｑ可口的手工餅皮上碰撞，再加上濃郁拔絲的莫札瑞拉起司，最後淋上靈魂醬料：特濃切達起司醬，這麼多層次的美味口感，充滿驚喜與滿足。「雙濃起司炸魚番薯比薩」即日起限時限量推出，單點一個大比薩優惠價479元，也能以定價890元搭配外帶買大送大或外送買大送小比薩優惠。

迎接世足賽到來，針對想呼朋引伴在家辦直播派對的消費者，必勝客推出「雙濃起司炸魚番薯比薩」，而且還有機會把限量款「必勝客手足球遊戲盒」免費帶回家。必勝客將比薩包裝盒改造成手足球遊戲盒，創意滿點、噱頭十足，不但可以拍照打卡炫耀，還能一邊看世足、一邊在電視機前和好朋友直接PK開踢，直播派對絕無冷場。「必勝客手足球遊戲盒」採純手工製作，數量有限、只送不賣，極具珍藏價值。即日起，凡購買「雙濃起司炸魚番薯比薩」，就有機會免費獲得限量手足球遊戲盒，越早取餐、中獎機會越高。