證交所表示，康控-KY（4943）股票自本周四（17日）起，列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。
康控-KY最新公告並申報之最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三（每股淨值低於3元），以及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，因此，自17日起對其股票列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。分盤集合競價之撮合，每30分鐘執行撮合作業1次。
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證交所表示，康控-KY（4943）股票自本周四（17日）起，列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。
康控-KY最新公告並申報之最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三（每股淨值低於3元），以及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，因此，自17日起對其股票列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式。分盤集合競價之撮合，每30分鐘執行撮合作業1次。
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