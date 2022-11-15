民眾黨新竹市長候選人高虹安不斷遭綠營攻擊，想把高虹安打成慣老闆，對此，任職在其新竹服務處的特助蕭乃夫今(15日)在臉書發文強調「事實根本不是這樣」。綠營側翼四叉貓劉宇指蕭乃夫領了一千元獎金，又PO民眾黨新竹市黨部​聲明稱蕭乃夫沒有領民眾黨一分一毫，認為總有一個在說謊。蕭乃夫秒反擊打臉說「截圖就說我沒有要了」，連網友都酸四叉貓：「不合理的是覺得立法院的錢等於民眾黨的錢！」

蕭乃夫今(15日)在其經營的臉書粉專「逐柯攻城師」發文，以助理身份出來講幾句公道話，事實根本不是這樣，高虹安對助理也有設立績效獎金，像是每週委員FB貼文表現優異者，即有1千塊獎金，高虹安對助理一直都是賞罰分明，這樣的團隊才會是一個有工作效率的團隊。過去他就曾因此獲得過此筆獎金，而他也體恤辦公室人員辛勞，將此筆款項回捐公積金，當成同仁們的下午茶，難道這些都要當成是被苛扣的助理費嗎？

四叉貓劉宇則PO出台灣民眾黨新竹市黨部的臉書聲明，對照逐柯攻城師貼出的對話截圖表示：2021/9/13：逐柯攻城師領了一千元獎金。2022/2/18：台灣民眾黨-新竹市黨部​發聲明說蕭乃夫沒有領民眾黨一分一毫。四叉貓提出疑問：「總有一個在說謊對吧？」

「我說劉宇啊，截圖就說我沒有要了，你是目小喔？」蕭乃夫隨即在「逐柯攻城師」發文反擊說：「林北就錢多，免費幫忙撰稿臉書不行喔，連噴人都噴歪，噴準一點好嗎？」

另一臉書粉專「三寶·藥師·神大叔」也以路人身份說句公道話：「就劉X在說謊啊⋯⋯1、領了1000是立委辦公室內的獎金。2、沒有領民眾黨一分一毫。這兩件事並存本來就是合理的。不合理的是劉X覺得立法院的錢等於民眾黨的錢！他是不是覺得柯文哲柯建銘都姓柯就是親戚啊？」