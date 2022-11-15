積極競選連任的台中市長盧秀燕，將自己就讀基女的舊照放上宣傳車，並以「基隆女兒」身分，為國民黨基隆市長候選人謝國樑向基隆鄉親拉票，尋求支持。（盧秀燕競選總部提供／張志康基隆傳真）

積極競選連任的台中市長盧秀燕，將自己就讀基女的舊照放上宣傳車，並以「基隆女兒」身分，為國民黨基隆市長候選人謝國樑向基隆鄉親拉票，尋求支持。（盧秀燕競選總部提供／張志康基隆傳真）

積極爭取連任的台中市長盧秀燕，15日出現在基隆街頭力挺國民黨基隆市長候選人謝國樑。但出現在宣傳車上的，卻不是盧秀燕本人，而是當年就讀基隆女中的盧秀燕。原來，盧秀燕為了讓基隆鄉親有親切感，並強調自己是「基隆女兒」，親自敲定讓她的嫩照首度曝光。

盧秀燕市長表示，選戰倒數不到兩周，基隆市的選情非常激烈，國樑是她當時在立法院的好同事、好戰友、好弟弟，這次以「小愛爸爸」的身分重新回到政壇，提出非常多好的政見，希望基隆的鄉親年底給謝國樑再次服務的機會，她身為基隆女兒當然要力挺基隆人，11月26日懇託基隆市民挺善良、挺國樑！

宣傳車上大大印著盧秀燕當年就讀基隆女中的青春照片，短髮清秀的臉龐，穿著基隆女中的制服，青澀模樣首度曝光。盧秀燕為了讓宣傳車廣播更貼近基隆鄉親，特別使用國台語雙聲道錄音：「各位鄉親父老大家好，我是台中市長盧秀燕，基隆的女兒回來了！要向大家推薦咱最認真、最勤快、最會做事的謝國樑，盧秀燕親自來拜託，基隆的未來交給一號謝國樑，一號的謝國樑是咱基隆幸福的希望！」盧秀燕溫柔親切的聲音，隨著宣傳車深入基隆大街小巷。

對於盧秀燕的力挺，謝國樑表示非常感謝「基隆女兒」盧秀燕市長的支持，先是10月初特別回來基隆廟口陪同掃街，這次更是自掏腰包推出合體復古宣傳車，走遍街頭替他拉票催票。

謝國樑說，盧秀燕一直是他請益的對象，台中有許多好的政策值得借鏡，他一定不會辜負媽媽市長的期待與祝福，一定會讓每一位基隆人感到驕傲，期盼年底「媽媽市長」與「小愛爸爸」雙雙當選，讓基隆也成為跟台中一樣宜居幸福城市，攜手為下一代打拚。