「Mori」森感恩紀念展，皇穹陵紀念花園登場。（皇穹陵提供／廖志晃南投傳真）

「Mori」森感恩紀念展，皇穹陵紀念花園登場。（皇穹陵提供／廖志晃南投傳真）

「Mori」森感恩紀念展，皇穹陵紀念花園登場。（皇穹陵提供／廖志晃南投傳真）

「Mori」森感恩紀念展，15日在名間鄉皇穹陵紀念花園正式展出，聯展集合日本當代最著名的12位藝術家作品，所有展品也都是第1次在台灣公開展出，更顛覆一般人對納骨塔的刻板印象。

「Mori」森展主辦人張先生，酷愛收藏日本當代藝術名作，並將位於南投縣名間鄉故居三合院，整修改建為「賢彥居」藝術展館，他的母親賴滿女士去年因病去世，無緣親眼看到「賢彥居」落成。

他為感念母親生養教誨之恩情，將賢彥居第1場展覽，獻給長眠在皇穹陵紅念花園的母親。

「孩子從母親那裡承接的愛，如今化為一片療癒之森」，「森」展從收藏家感念母親的養育之恩，昇華為藝術分享的心念。

張先生精選宮島達男、奈良美智、真井朋子等12位當代藝術家，超過40件作品，匯聚於此，為逝者、為生者、為萬物之靈，集結一場充滿療癒氛圍的遊行，也啟示關於生死循環的哲思。

「森」展由12這個數字組成，12筆畫的「森」字，12位藝術家，12個小時，12個時辰，12個月，12生肖等等，象徵母親對兒女的愛與呵護，就像12這個數字，在生活中無所不在。從細微的單位匯聚成一片圖景的意象，也融會於展覽核心與藝術作品之間，詮釋人與所在共存共生的思想。

「森」展在皇穹陵紀念花園展出，翻轉二個意義，其一是台灣坊間看待納骨塔與逝去的觀念；其二是以非典型展示方式，讓藝術與觀眾在觀看的過程中彼此交織。在視覺上，「森」的展出作品彼此聯結出細緻與華麗，在「小」與「細」鋪陳出的華麗，一如生命僅能擁有的瞬間，在頃刻中綻放無盡的華麗。

皇穹陵紀念花園專業於禮儀服務、骨灰及祖先牌位永久安奉，園區寬敞清幽，此次合辦「Mori」森展，不僅創造業界佳話，更改變大眾對納骨塔的刻板印象。