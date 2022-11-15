高雄國軍艱困要塞「壽山雷達站」15日遭兩不明女子攀爬接近，直達站外平台，2人疑似突破80度峭壁後「上得去、下不了」只好報警求救。該地點前年國軍才舉辦演習，模擬大陸滲透特工破壞，地點相當敏感。2女「高超詭異」的行為啟人疑竇，陸戰隊已當場開單，後續將移送地檢署調查。

國軍前年1月16日在高雄壽山要塞區進行「春節加強戰備」演練，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊特別向國人展現戰技，還在該地點特別模擬大陸滲透特工破壞、占領壽山雷達站的特情。

當時軍方就強調，若敵特工人員成功破壞壽山雷達站設施，可造成國軍監偵效能降低，幫助後續船團接近台灣本島。

今天下午傳出，鍾女（31歲）與好友康女（28歲）2人受困的位置就在壽山雷達站下方平台，該處不只是軍事管制區，更非登山等閒之輩就能接近的地點，長達30公尺、8、90度的峭壁，就算有繩索都難以上攀，只有特殊作戰隊員才有能力靠近。

前往救援2人的中華戶外探險協會雲豹工作隊儲備隊員洪偉庭，試圖攀爬峭壁接近2女，不敵陡峭泥濘，直接跌落遭蛇龍劃開腳踝，長達6公分的傷口當場血流如注，緊急就醫後縫合無礙。消防及特搜人員現場架起繩索，仰賴吊掛才成功將2女救出。

鍾女與康女供稱，今天中午相約攀登西柴山祕境。被救援時，不斷向陸戰隊及特搜隊員強調「跟著網友提供的路跡，絕對不是來探索祕境，但走著走著卻迷失方向，眼看一旁就是山崖，不敢行動，只好打電話求援。」

搜救隊員表示，若兩人再晚一點報案，恐怕就要在該地過夜，待到隔天早上，才有機會獲救，畢竟救難人員出動也要顧及自身安全。

熟悉當地環境的山友表示，雷達站下方的峭壁相當艱困，用繩索都難以攀爬，2女能夠上得去絕非等閒之輩。陸戰隊也不採信2女說詞，當場對2人開出罰單，後續將移送高雄地檢署調查。