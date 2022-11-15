2022年BWF世界羽聯年終總決賽原本今年12月14日起在中國大陸廣州舉辦，不過由於當地新冠肺炎疫情嚴重，BWF將賽事緊急移師泰國曼谷進行，比賽時間也提早到12月7日開始，比原定時程早一周。

BWF透過聲明表示：「BWF和中國大陸羽協商議後，因為新冠病毒在當地造成大流行，為了大家健康安全著想，同意將2022年年終總決賽改到其他地點進行，BWF也感謝泰國羽協在這麼急迫的時間下，提供替代的比賽地點。」

BWF補充，今年年終賽獲得參賽資格的球員名單，也會在本周澳洲羽球公開賽結束後，於11月22日公布。

BWF年終總決賽是要在世界巡迴賽年度積分排名前8的選手才能參賽，每個國家地區的羽球協會一個項目只能有2組人馬代表與賽，中華隊目前確定取得門票的有男單周天成、女單戴資穎，男雙盧敬堯／楊博涵目前在世界巡迴賽年度積分排名第12，落後正在最後一席參賽資格的韓國組合催率圭／金元昊2360分，「楊肉盧」將在澳洲羽球公開賽努力爭取佳績及積分進帳，希望能拚下年終賽門票。