孫協志、方宥心、羅美玲合作全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》全新音樂劇。（粘耿豪攝）

《大畫昭君～觀落雁》全新音樂劇舉辦彩排記者會。（粘耿豪攝）

孫協志與方宥心繼《21世紀新人歌唱排行榜》選秀節目後，時隔20多年再合作全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》全新音樂劇，被問當年兒童組的方宥心會不會對校園組的協志哥哥心動？方宥心自嘲：「我那時沒有分辨能力！我還覺得自己很正了，你覺得我那時有分辨能力嗎？但有協志哥在我會非常安心。」

兩人回顧23到25年前，因為是同一選秀節目出道，又是同一家唱片公司，經常一起出席活動表演，只是方宥心當時年紀小，且身邊都有媽媽帶著，所以沒有特別很多交流；但方宥心坦言當時年紀小，只要意識到有鏡頭、掌聲，身邊有認識的人會比較有安全感，「如果沒有《新人歌唱排行榜》的選手一起，我會很緊張，不知道該怎麼辦！」

時隔20多年再合作，兩人笑說，一開始曲還沒寫好時，有場戲是孫協志要唱歌，他就故意認真唱：「社會是溜溜秋秋～」，方宥心說她當場噴出一個「X」字，但也是從那次之後感情就變很好，所有小時候的熟悉感都回來了，「本來還有一點禮貌，事隔幾年大家都有點長大了，但那句歌詞一出來，我們就覺得OK、就是同一個人，後來再遇到，變成我唱〈我難過〉給他聽！」

音樂劇原定今年5月首演，卻因疫情延期到明年1月，時隔半年再次排練，方宥心笑說自己真的是完全忘光光，「但失憶後再找回角色，卻可以為角色開出另外一條道路。」她笑說，這齣戲是顛覆歷史，尤其是自己還不小心差點變成女三，「劇中演員呂紹齊和林斌，我們在讀本期間，角色發展竟然變成男男戀，尤其後面每次排練感情是越來越濃厚。情感線眼看就快要蓋過男女主角，有一天導演說：『好了！太多了』，才停止發展。」

這是孫協志第一齣舞台劇，他說不是受更早接觸舞台劇的女友夏宇童影響，「在這行已經很長時間，每一階段有想做的事，過去接到邀約都沒有答應，對於在舞台上演出沒那麼心動，這次導演邀約、講王昭君故事，合作對象又是方宥心、還有台北市國樂團，覺得會是個很好玩的挑戰，而且跟國樂團合作真的是太爽了！」

剛於高雄舉辦完演唱會，一回台北休息半天便馬不停蹄緊接錄影及排練，孫協志表示前陣子有點感冒，嗓子變得十分沙啞，「長期累積下的受傷，像主持節目要控制場面，會需要用到很多嗓子。」他說自己會好好保養喉嚨，期望不會影響到後面正式演出。

《大畫昭君～觀落雁》全新音樂劇，由臺北市立國樂團與全民大劇團再度攜手顛覆歷史，以大家熟知的「昭君出塞」為故事背景，資深音樂人黃大煒、孫協志、方宥心、羅美玲，資深舞台劇演員周明宇、林斌、呂紹齊、小演員胖球同台演出，孫協志演出男主角毛延壽，將歷史最大惡人變身為癡情才子。

編導謝念祖笑說由正直的孫協志來演這個角色最適合：「因為我想像不到、也很想看帥哥是怎麼『把妹』的！」該劇為全民大劇團顛覆中國四大美人的第三部作品，謝念祖表示歷史音樂劇向來是觀眾叫好的作品，但因為離現代太遠，因此每次首演觀眾都會卻步，加上歌詞由大春老師親自填寫，難度更上一層樓。

為了讓大家可以理解劇情及歌詞，劇團打破往例，特別在首演前舉辦音樂會，讓觀眾搶先聽到劇中音樂，邀請劇中演員孫協志、方宥心、羅美玲、周明宇、呂紹齊、林斌、胖球主唱；由監製、歌詞創作張大春老師、編導謝念祖、歌唱詮釋指導 魏世芬老師，為大家導讀劇情及歌曲美麗之處。該劇明年1月6日到8日，連續3天於臺北市中山堂中正廳演出4場。