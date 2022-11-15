中市中、西區民眾黨議員候選人許瑞宏今天公布「台中市中區西區議題態度調查」結果，他說，選區議員有3席次，支持他主張 「藍白綠各一席」的民眾高達21％，另有65％民眾同意議員應有「振興地方經濟」看法，呼籲民眾用選票支持他提出「巷仔內的力量」經濟發展等政見。

許瑞宏說，他今年10月間提出「藍白綠各一席」主張，呼籲中、西區3席市議員，應該國民黨、民眾黨、民進黨各占一席，「態度」調查結果顯示，支持者占21％、不支持38％，不知道或無意見為41％。

許瑞宏分析指出，以2020年的地方選舉數據來看，國、民兩黨的政黨支持度都破3成，藍綠兩大黨的鐵票推估應占6成以上，但他打出「藍白綠各一席」廣獲中間選民支持，支持者占21％，超出民眾黨的政黨支持度，顯見「藍綠鐵票正在消融，代表著區域內沈默的民眾，期待未來改變的心聲」 。

在「議題」部分，有65％民眾「同意」議員必須要有振興地方經濟的看法，「不同意」者占12％、「不知道」占23％，可見，中、西區民眾具振興地方經濟的高度共識。

許瑞宏強調，「經濟好，人民生活才會好」，他提出的「巷仔內的力量」，訴求刺激巷弄經濟，並以台中火車站為核心，打造「三環三道」串連五區周邊景點。

許瑞宏批評，中、西區經濟發展停滯不前，3名現任議員候選人都缺乏經濟背景，提不出具體政見，他質疑「四年過去了，議員們，你們到底為中、西區做了什麼？」

許瑞宏表示，他具經濟產業背景、瞭解民意，所提政見最具可行性、願景性，呼籲重視在地經濟發展的選民支持，讓中、西區「繁榮經濟、復甦中區、翻轉未來」。

「台中市中區、西區選民態度調查」由許瑞宏競總委託十方民意與政策資訊公司進行調查，調查時間為11月11日至14日 ，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，完成樣本數 752個，信心水準95％，誤差為± 3.6％。