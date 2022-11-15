楊陣營接獲民眾檢舉，指稱陳福海利用座談會場合發送超過百元的西點蛋糕，明顯已違反選罷法(于家麒攝)

楊陣營拿出自家辦理相關活動的餐點，一顆15元的紅豆鹼粽與一顆12元的桔子，總價27元並未超過法務部規範的30元限制(于家麒攝)

選舉倒數11天，金門地區「賄聲賄影」？楊鎮浯競選總部今(15)日表示，有接獲民眾檢舉，指稱競爭對手陳福海利用座談會場合發送超過百元的西點蛋糕，明顯已違反公職人員選舉罷免法，今(15)日下午楊陣營前往金門地檢署具狀告發，期盼還給金門一個乾淨的選舉空間。

楊陣營表示，公職人員選舉競選期間，意圖對有投票權之人交付賄絡，以金錢或物品，價值超過30元以上，或招待旅遊等行為給予有選舉權之人者，皆構成賄選行為。只要是有上列行為者，不管是選後「補賄」或是選前「期賄」，都屬賄選行為，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第一項之交付賄絡罪。

楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，根據民眾提供的資料，陳福海曾在10／6、11／10兩日，前往金城鎮兩個社區辦理座談活動來尋求民眾支持，並分別在會後發送每人一份價值超過百元的西點餐盒與蛋糕，在場參與者還有爭取連任的金城鎮民代表候選人陳子芸。

石兆瑉指出，有關選罷法投票行賄罪應如何論罪議題，最高法院有做成決議，認如行為人主觀上基於單一之犯意，以數個舉動接續進行，而侵害同一法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，即得依接續犯論以包括之一罪。而就上列犯行，被告陳福海顯與共同正犯陳子芸間有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯，競選總部也一併告發。

楊陣營也特別拿出自家陣營辦理相關活動的餐點，一顆15元的紅豆鹼粽與一顆12元的桔子，取其「包中」與「吉利」之意，總價27元並未超過法務部規範的30元，價格更只是對方的十分之一。石兆瑉強調楊鎮浯的清廉與操守經得起檢驗，絕對是最佳的金門縣長候選人。

對此，陳福海競選服務處則回應表示，楊鎮浯陣營所指陳福海辦理座談會乃子虛烏有，金門陳氏宗親會歷年選舉期間皆會舉辦各地區鄉親問政說明會，並邀請各候選人至現場發表政見暢談理念，非為個別候選人所召集辦理。

陳辦也說，陳福海僅是單純的受邀出席會議闡述參選理念。陳辦對楊鎮浯陣營濫用司法資源、爛告之惡意競選手法，深表痛心，希望對方陣營回歸正面選舉之道路。