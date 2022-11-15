台北市政府通過全國首部公廁管理專法，並選定今日舉行「111年績優公廁頒獎典禮」，共計21個績優單位及21名清潔人員獲獎；除頒獎外，北市打造全新「多功能全齡化親善流動廁所車」也首度亮相，符合各年齡層及自治條例規範，提供多樣友善設施以及消毒系統。

環保局指出，聯合國將每年11月19日訂為「世界廁所日」，目標就是實現2030年人人享有清潔飲水和衛生設施。今年台北市政府公布施行「臺北市公廁環境衛生管理自治條例」，列管13類公私場所的公廁，並規定提供置馬桶坐墊消毒液等貼心設施。

台北市環保局表示，自治條例上路後，年底前優先於局管公廁試辦提供免費衛生棉，供有需要者使用，明年則推廣到府管的公廁，使民眾能有正確健教觀念，去月經污名化。

而環保局今天亮相的多功能全齡化親善流動廁所車，包括獨立性別友善坐式及小便斗廁間，獨立無障礙暨親子廁間；子母馬桶、尿布臺、兒童安全椅等親子設施，照護床、扶手及求助鈴等高齡友善設施，小淨噴頭之穆斯林設施。

另考量傳染病流行期間如廁安全的重要，水龍頭及加蓋垃圾桶皆採感應式，避免接觸風險，並設有車室自動消毒噴霧系統，於流廁車出勤後加強消毒，提供民眾戶外活動時安心如廁的需求，設計並已獲新型專利認證。

此外，重大災變發生時，流廁車可立即進駐災害發生地，機動性高，環保局表示，建議中央應將多功能流廁車作為各縣市戶外活動或投入防災如廁需求的標配。

環保局表示．今年績優公廁獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組由台灣性別人權協會、財團法人綠色生產力基金會等專家學者組成。獎項共分為公園、百貨、遊憩及機關等7類，其中各類別獲得特優獎公廁為全市績優公廁的指標，是各公廁管理單位仿效的對象。

另外，獲獎的21位清潔人員能夠從眾多競爭者中脫穎而出，實屬難得，他們敬業的精神值得大家學習。