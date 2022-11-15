九合一選舉近在咫尺，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中。今（15）日民進黨新北市長候選人林佳龍就在臉書上喊出「一任拚四任、四年拚十六年」象徵他的決心，林佳龍更喊話「要將國民黨在新北執政時，空轉停滯的發展給追回來！」

林佳龍今日在臉書上PO出一篇「新店後盾站出來，挺真正為新北做事的1號林佳龍！」的文章表示，從參選至今，「新北大翻新」的氣勢是越來越強盛，林佳龍直指，「昨晚在佳龍的新店後援會成立大會上，湧入超過兩千位的熱情鄉親，突破民進黨在新店辦活動的最高人數紀錄，真的非常感動！」

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林佳龍坦言，新北這場選戰很不容易，要市長當選、議員全壘打，在地的經營基礎很重要，已經七連任的新北資深議員陳永福的服務品質，相信新店鄉親都非常肯定，林佳龍更呼籲「我也要請大家一起支持議員候選人陳乃瑜，讓他們兩席全上，成為我在市府的力量」。林佳龍提及，2020年蔡英文總統競選時，在新店區開出民進黨的歷史最高得票率，而過去立法委員沈發惠、陳朝龍，也在大選區時期從汐止經營到新店，林佳龍承諾「將在這個基礎上接棒，加倍努力往目標一百萬票衝」。

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最後林佳龍也秀出驚人的決心，喊出「一任拚四任、四年拚十六年」，「我不僅要把蔡總統、游院長、蘇院長的政見一次補回來，更要將國民黨在新北執政時，空轉停滯的發展給追回來！讓新北大翻新、人民大翻身！」