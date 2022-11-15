桃園市府斥資3億7000萬元執行八德區大勇市地重畫區工程，該重畫區總面積約14公頃，包括住宅區、產專區、2座公園、1處文中小用地，另也保留古蹟八德無線送信所，昨舉行開工動土典禮，預計2024年可完工，盼屆時能帶動大湳區域發展，成為八德地區的新核心區。

市長鄭文燦出席大勇市地重畫區工程動土典禮，他表示，大勇市地重畫區佔地約14公頃，其中地主可分配住宅區2.82公頃、產專區4.93公頃，佔總分區面積55.4％，而公共設施用地包含2個公園合計2.04公頃、文中小學校用地2.05公頃、變電站用地0.38公頃及道路用地1.77公頃，佔總分區面積44.6％。此外，八德無線送信所為1940年代所建造，為無線發展史上重要基址，經文資審議委員會列為歷史文化資產，會加以保留。

鄭文燦說，中華電信可利用5公頃的產專區作為發展研發中心、雲端服務，該地點距離捷運綠線G05小大湳站僅200公尺，未來會是個很棒的生活圈，工程為681天，預計2024年重畫區工程皆可完工。另談及綠線捷運的建置進度，鄭文燦說明，八德區捷運工程共有5個車站，預定在2026至2027年間會完成，目前進度相當順利，希望能在下個市長任內完工。

養工處補充，近年受到極端氣候影響，時常有區域性淹水或排水系統無法負荷的狀況，重畫區內設置的2處公園都具備離槽式滯洪池，公園基地下方將設4條繞流水路，把全區排水系統流經滯洪池後出流至八德區雨水下水道系統，達到區域滯洪防災功能最佳化，還設有近400公尺的雨水下水道，專管收納區外排水，未來可大幅改善區域淹水問題。