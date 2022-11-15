韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣居高不下，近期與成員們正在進行世界巡迴演唱會，表演服裝也經常成為討論話題；在Jennie近日分享多套舞台勁裝，其中一套低胸馬甲裙讓她傲人身材全現形，網路上也瘋傳她演唱會中的火辣表現，15秒熱舞畫面讓網友全被震暈。

日前BLACKPINK明年3月來台演唱會門票開賣，卻傳出許多粉絲買不到票，黃牛甚至把票價喊到40萬，哀聲不斷，讓不少人只能在網路上找她們在國外演唱會的花絮看；而BLACKPINK才結束演唱會美國芝加哥場，IG上瘋傳一段Jennie穿著馬甲裙唱跳畫面，短短15秒造成熱烈討論。

Jennie在演唱會上辣穿低胸馬甲裙。（圖／摘自BLACKPINK Jennie IG）

畫面中Jennie身上只有一件低胸馬甲裙，露出她纖細零贅肉好身材，性感鎖骨和直角肩，還有一雙美腿，及隨著在舞台走位時晃動的傲人酥胸，火辣震撼畫面讓網友都暈了，大尺度風格讓一些粉絲害羞表示，「Jennie又長大了」。

其實Jennie最近就不時透過社群分享各種表演服裝，大多是低胸、緊身、短裙和中空裝，讓外界看到Jennie也能完美駕馭這類服裝，不扭捏展現好身材。