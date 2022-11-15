有網友起底民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾在臉書表示「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化」、「他受夠了『百年建設』這種莫名其妙的理由」，國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤15日指出，這顯示鄭運鵬打從心底反對桃園鐵路地下化，如今為了選舉，改口說自己支持。完全是唯利是圖，為了勝選，不惜髮夾彎否定自己過去發言。難怪立委落選就趕快去大陸當「中國鵬」，證明鄭運鵬就是投機的政客。

凌濤表示，2017年6月桃園市長鄭文燦甫在前瞻建設計畫說明會中表示，「鐵路地下化是桃園的百年建設」，1個月後竟遭鄭運鵬在臉書狠狠打臉，「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化」，他受夠了「百年建設」這種莫名其妙的理由。

凌濤說，鄭運鵬竟還提，「台北以外路幅足夠的路線、應考慮高架化」，明顯瞧不起桃園、沒有幫桃園著想；鄭運鵬才剛對外抹黑張善政表示，指張擔任院長時給的200億太少，並且酸「他過去大概沒有想過今天會來桃園選舉」。同樣的話更適合套用在鄭運鵬身上，迴力鏢再次來得又急又快。鄭運鵬大概沒想到，現在要靠當初他狠狠打臉的鄭文燦選桃園市長。請鄭運鵬不要以桃園路幅不夠作為自己昨是今非的理由。否則，繼「中國鵬」、「蹭運鵬」之後，鄭運鵬可能又要多了「理由鵬」註冊商標。

凌濤表示，張善政在行政院任內，把原本的高架工程停下重新檢討，並協助鐵路地下化的進行，考量整體財源調度，綜合考慮桃園財政及其他建設狀況，善盡職責。反觀鄭運鵬，投機又雙標，從政以來立場閃爍迎合自己的利益，凌濤呼籲，支持鐵路地下化，桃園市民一起，「疼惜鄭文燦，捨棄鄭運鵬」。