中國國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇厘島舉行了眾所矚目的面對面會談。華府智庫專家表示，這次拜習會超過了預期，但雙方在台灣問題上都沒有做出讓步。白宮官員認為，會議的結果符合美方的期待，為雙邊關係變得更糟設立底線，但台灣問題仍將帶來嚴峻的挑戰，尤其是在2023年。因為可能成為新任眾院議長的凱文．麥卡錫(Kevin McCarthy)將會訪問台灣，美國也將開始大選的初選程序。

美國企業研究所高級研究員札克．庫珀(Zack Cooper)受訪時說，這可能是這兩位領導人過去一年半以來最富有成效的會談。習近平在20大結束後似乎希望進行一點微笑外交，試圖解決中國對外關係中遇到的挑戰，拜登因期中選舉成功處於強有力的地位。2位領導人都對自己在國內所處的地位充滿信心，也更願意以更積極的方式談論美中關係。

庫珀說，對於一些人來說，最大的驚喜可能是拜登居然能夠有一張與習近平面帶微笑的合影，這有點出乎意料。但就會議的實質內容而言，完全合乎白宮和國務院一直對這場會晤所表達的期待。

華盛頓智庫布魯金斯學會外交政策研究員帕特里夏．金(Patricia Kim)認為，這次會晤的結果超過了她的預期，兩位領導人都表示他們重視面對面的互動，尋求管理分歧，不希望出現新的冷戰，並承認美國和中國必須攜手應對全球挑戰的事實。

華盛頓智庫捍衛民主基金會亞洲接觸項目主任戈德斯坦(Lyle Goldstein)表示，拜登與習近平早就應該舉行面對面的會談，這次會晤是一個好的開端，但具體進展仍然難以實現。

報導說，這次會談的具體成果就是美國國務卿布林肯將前往中國，繼續與中方就雙方關心的問題進行討論。這將是布林肯首次以國務卿身份訪華。

帕特里夏．金說，困難的工作還在後頭，重要的是要觀察是否有定期的高層和工作層面的交流，以及是否能夠產生建設性的成果。庫珀也認為，布林肯訪華將是積極的一步，但是這並不意味著美中關係將取得任何重大突破。

布魯金斯學會研究員帕特里夏．金說，在台灣問題上，雙方基本上做出了符合各自長期政策的表態，雙方都沒有在這個問題上做出任何讓步。拜登在記者會上被問到中國是否準備入侵台灣時說，「不認為中國有任何立即入侵台灣的企圖」。

雖然如此，庫珀認為，台灣問題將對美中關係帶來嚴峻的挑戰，尤其是在2023年。因為眾議院的新議長可能是凱文．麥卡錫，他將在2023年初訪問台灣。美國也將開始大選的初選程序，中國和台灣議題將會經常出現，而且2024年初台灣將舉行選舉。因此，為了應對即將到來的一年，雙方進行更直接的對話是至關重要的。