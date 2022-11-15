PUMA以足球人氣隊伍簡稱及代表色系推多款服飾，法國隊應援裝上的圖騰帶有2顆星星意味拿下2次冠軍。（PUMA提供）

FILA找來啦啦隊女神梓梓代言足球系列服飾，圓領T恤1880元、針織短褲1480元、VALADO 2運動鞋2880元。（FILA提供）

ASICS DS LIGHT CLUB成人款2580元。（ASICS提供）

四年一度的世界盃足球賽將在20日於卡達登場，這也是球王C羅、梅西、內馬爾最後一役，為戰事增添看點，預估全球觀眾可達50億人，周邊商品產值有望飆3000億美元。隨著民眾足球魂被點燃，運動品牌紛推多款球隊應援服，SOGO以過去世足運動銷售數據來看，阿根廷、德國球衣最熱銷，不只梅西粉絲多，藍白條紋球衣也明亮好搭，日本則因台日友好關係帶動銷量。運動品牌也補充說，上屆冠軍法國隊伍的裝束同樣詢問度高，不少粉絲都想穿上力挺法國衛冕。

adidas這次一口氣推出7國國家隊球衣，並分為透氣涼感的球員版，以及吸濕排汗的球迷版，運用國旗色與文化作為創作靈感，其中阿根廷隊衣服以經典藍白色系貫穿整體，頸部後方採小巧的金色印加太陽呼應國旗配色，而梅西也將穿著球員版上場，粉絲有望與偶像穿同款服裝；日本隊球衣則以象徵和平的「千紙鶴」和太陽神化身「八咫烏」做設計，深藍色系輔以紅色線條傳達日本晴朗無雲印象。

NIKE也有巴西、英格蘭等多國款式球衣，巴西款以鮮豔黃、綠、藍色頌揚巴西國旗，運用高溫分布技術鎖定運動員多汗區，打造出能在所需部位發揮涼感的效能。PUMA則以人氣隊伍簡稱及代表色系推獨特圖騰裝束，圖騰上的星星也代表其隊伍奪冠的次數，好比法國隊曾拿下2次冠軍就有2顆星星，亮眼配色和設計別具巧思。

FILA足球紀念系列服裝標榜透氣快乾的網眼布料與寶特瓶環保回收紗製成，且正逢百貨周年慶祭出全面7折起，另透過品牌專屬IG限動濾鏡或前往全台專櫃門市自拍分享到臉書，預測奪冠熱門隊伍就有機會獲得SWITCH健身環套組。ASICS則響應國際賽事推出足球鞋款DS LIGHT CLUB，以人工皮革打造，號稱吸震緩衝，外型以亮金色帶出在賽事中爭奪耀光的理念。