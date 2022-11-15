大陸女星毛曉彤畢業於中央戲劇學院，擁有甜美臉蛋和深厚演技，因演出《神鵰俠侶》中的郭芙走進大眾視野，之後陸續出演《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等作品被觀眾記住，近期大陸飛天獎舉行，毛曉彤的三部作品《三十而已》、《埃博拉前線》、《喬家的兒女》皆有入圍，她日前參加金雞獎的紅毯造型也掀起網友討論，甚至有些粉絲主動留言讓她考慮一下未婚男演員。

大陸女星毛曉彤日前到廈門參加金雞獎活動，為了活動她準備兩套禮服，其中一套是銀色流蘇亮片裙，魚尾設計讓身型婀娜多姿，深V曲線露出大片雪白肌膚，光滑美背一覽無遺，辣到讓人噴鼻血，擅長跳舞的毛曉彤更曬出一段熱舞影片，舞姿遊刃有餘，加上明媚笑容，大眼睛電力十足，讓不少網友都暈了。

影片曝光後，許多男明星的粉絲覺得毛曉彤非常不錯，紛紛為自家偶像張貼交友公告，希望毛曉彤能和自己的偶像交往，這些粉絲多半是喜歡男明星，把男明星當成哥哥，如果男明星有了女朋友，粉絲們就會稱呼對方女朋友為嫂子，因此許多網友在影片評論區喊話：「嫂子，檀健次也會拉丁呢，考慮一下吧，好不好」、「嫂子嫂子，朱一龍真的棒，人老實，妳真不考慮一下嗎」、「姐姐真的不打算考慮一下馬天宇嗎？你倆真的很合適」、「姐姐要不看看楊洋，他還是個單身狗」。

毛曉彤的留言區有許多網友推薦喜歡的男演員給她。（圖／微博）

不過也有網友批評這樣的做法令男女藝人雙方都尷尬，「感覺無聊又不尊重人」、「很像那種過年的時候上趕著給人介紹物件的親戚」。