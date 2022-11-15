上櫃營建股亞昕國際（5213）在台中繼推出的首案「亞昕一緒」順利完銷後，緊接著位於14期的第二案「亞昕一沐」，挾品牌力再傳報捷，近日宣告已全數完銷，兩大案預計總銷共達約30億元，且按照目前施作工程進度來看，將有望分別於明、後兩年陸續完工交屋入帳；另外亞昕將趁勝追擊，預計今年年底再推出台中第三案「亞昕一緻」，總銷金額約33億元，為未來三～四年業績帶來挹注能量。

亞昕表示，從10月全國買賣移轉棟數僅1.7萬棟，較去年同期減少28％來看，全台房市受地緣政治風險升溫、政府打炒房政策、央行升息、台股大跌引起的金融震盪等負面因子干擾，致使民眾購屋態度轉為保守且觀望，全台各區房地產表現回歸，供需基本面的平衡市場。

亞昕表示，台中14期重劃區的預售新案接連完銷，足見剛性購屋力道依舊存在，在整體房地產景氣壟罩在不確定性因素的環境下，不僅「地段」成為首購族、換屋族的選址優先考量，「建商品牌力」更成為縮短購屋者猶豫期的決勝關鍵。

亞昕表示，14期重劃區因擁有高綠覆居住帶的開發條件，加上學區及北屯成熟的生活機能加持，成為台中市唯一有商場進駐的低密度住宅特區，吸引重視環境和機能便利的剛性購屋族群的高度愛戴，也是亞昕持續看好台中房地產市場未來發展的主要原因。

亞昕目前手握台中北區近6,000坪土地，未來將鎖定自住、換屋客群，挾著品牌力，以及秉持以「人」為出發的精神，設計包含智能、綠建築等特性的住宅產品，初步預計銷售量體約300億元，可謂具有類似造鎮之開發規模，從而打造新興的住宅區塊，形塑煥然一新的居住環境，磁吸人口移入紅利商機，複製「林口王」亞昕的成功經驗深耕大台中房地產市場。

亞昕受惠於旗下「昕悅灣」、「柏克萊公園」等已完工之成屋銷售業績，如預期進度穩健認列，貢獻111年前三季合併營收約27.6億元、營業利益約3.15億元、歸屬於母公司稅後淨利約1.56億元，在股本較去年同期增加約23％下，每股稅後盈餘（EPS）仍達到0.4元。

展望未來，預估推案量總計維持約950億元的高檔水位；其中，明年度即有大同「亞昕華威」、林口「昕聯心」、桃園「向陽」、苗栗「昕見築」及台中「一緒」等，合計百億以上的完工入帳案量，依照營建業個案循環周期經驗推估，明年起的未來4至5年，將進入完工交屋入帳高峰期。