櫃買中心15日表示，上櫃公司應於11月14日公告申報111年第三季財務報告者共802家，除駿熠電（3642）未於期限內完成公告申報外，其餘801家已全數完成。

統計上櫃公司前三季營收約2兆446億元，較去年同期增加1,211億元，增幅為6％；另稅前盈餘2,736億元，較去年同期增加407億元，增幅17％；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

櫃買中心指出，上櫃公司前3季獲利較去年同期成長之公司計有523家，約占上櫃公司65％，獲利成長金額前三大之產業分別為光電業、半導體業及電腦及週邊設備業。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過10元之公司有36家，5元以上未達10元的公司有114家，2元以上未達5元之公司有206家，整體獲利上櫃公司共計624家，約占上櫃公司之八成，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

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