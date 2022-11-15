台中市水利局進行農路橋梁結構補強，將於月底前全數完工。(台中市水利局提供)

因應宜蘭南方澳跨港大橋崩塌事件，台中市水利局優先改善太平區仙女橋、石棟橋、北田三號橋、豐原區公園二號橋、東勢區無名橋(東-13)、霧峰區清元橋、桐林二號橋7座橋梁結構鋼筋外露、橋墩破損等有急迫性改善的農路橋梁，辦理橋墩補強、裂縫修復等維護，預計將於11月底前全數完成改善。

台中市各類型橋梁數量高達2000多座，為有效維護、管理各式橋梁，水利局與建設局協調分工，由建設局例行性巡檢全部橋梁後，將屬農路橋部分檢測資料交由水利局進行後續維護參考。

水利局指出，橋梁採DERU方式評定，針對劣化程度(D)、劣化範圍(E)、劣化情形對橋梁結構影響性(R)等3項評定後，再評估該劣化構件需維修的急迫性(U)分成1~4級予以評等。

多數農路橋梁橋墩座落於野溪中，溪水、礫石不斷衝擊橋墩、橋台等，造成橋梁結構受損，常見改善方式包含護欄修復、橋墩、橋台補強及橋梁結構鋼筋外露修復，水利局也編列常態性維護經費，依檢測報告如期、如質完成橋梁的維修及補強作業。

水利局進一步表示，市府於時限內維護農路橋梁，後續也將依評等等級持續辦理農路橋梁改善作業，確保橋梁於常時維持良好狀態，提供農民一個安全的運輸農產品及回家的道路。