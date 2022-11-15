民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘今要高虹安直接認罪、饒了台灣。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲笑回，柯建銘需認罪的東西恐怕更多，還出來說別人貪汙，搖頭大嘆「拜託，真的是」。

柯文哲今到桃園陪同民眾黨桃園市長候選人賴香伶車隊掃街，針對柯建銘說法，柯文哲回應，柯建銘需要認罪的東西恐怕更多，還出來說人家貪汙，他苦笑後搖頭大嘆一口氣說「拜託，真的是！」

對於國民黨主席朱立倫今在新竹站台時，喊話市民下架民進黨，外界關注是否有藍白合走向？柯文哲說，不要每次都說要下架誰，最重要還是怎麼做對台灣比較好，選舉只是一個手段，做什麼才是目的，每天只想下架誰很奇怪。

另對日前國民黨新竹市長候選人林耕仁收手不再攻擊高虹安、後續高虹安又與新竹縣長楊文科閉門會談，柯文哲直言，這問題應該去問林耕仁，他們其實都認識，楊文科以前在竹科管理園區，這次是聯電榮譽副董事長宣明智出來當主人，所以這2人見面是很正常的事。