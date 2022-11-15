前NBA知名球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣T1職籃桃園雲豹隊，引發熱烈討論。雲豹隊主場的國立體育大學卻遭雲豹隊贊助商之一的「館長」陳之漢在網路上大肆抨擊。對此，國體大今（15）日發出聲明，強調館長「多所誤解並與事實不符」。

國體大表示，綜合體育館之核心功能為教學與訓練，以優先滿足學生學習、選手訓練、學生社團、學校活動及支援國家運動訓練為首務。國體大為活化空間訂有場館租借辦法，於無上述任務時提供外界租用，惟仍以體育運動類活動優先，與只供宗教與直銷團體承租顯與事實不符。

國體大指出，館長所提體育館單場租金高達100萬元與事實不符。雲豹球團租用綜合體育館進行比賽部分，比賽的當日場地使用費依照「國立體育大學綜合體育館管理借用收費標準」計算為13萬5千元(未包含冷氣、清潔費)，非比賽日以5折辦理收費，且部分空間免費提供使用，雲豹球團在這次的租借共計14天。

國體大反駁，館長提到雲豹球團已投注3000萬進行裝修與事實不符。國體大與雲豹球團的租用契約成立於今年11月11日，僅單純進行場地租用，屬單次借用。該球團從未進場協助學校進行任何修繕與裝潢，同時租用契約也並未涉及場館修繕等事宜。至於租用方所搭設之舞臺、地板、燈光、音響或裝潢，係屬其特殊需要，辦理活動完畢後自應自行撤離。

國體大強調，有關國體大被影射貪瀆一事，亦與事實不符，嚴重影響校譽，國體大無法接受。國體大為國立大學，各項運作接受各級機關監督，同時財務資訊也公開透明，詳細資訊均登載於官網首頁「校務及財務資訊公開專區」。

國體大說明，綜合體育館自完工啟用迄今已經使用將近40年，當時的規劃設計已與現代場館有落差。故國體大努力籌措經費，持續進行場館改善工作，並以分年分區維護整修的方式辦理。近年來已陸續完成冷氣空調主機更換、第二層之場地座椅及階梯更新、戶外露台及總進電室防水工程。目前正在進行體育館公共安全改善工程。接下來將持續爭取補助經費辦理屋頂防水膜更新、活動座椅更新、最上層座位區更新等項目。