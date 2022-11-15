著名脫口秀主持人傑雷諾 (Jay Leno)傳出因為汽車起火而嚴重燒傷，但他意識還清楚，對外表示「確實受了傷，但只要休息一兩星期就能康復。」

傑雷諾是美國NBC電視台長壽節目「今夜秀」(The Tonight Show)的著名主持人，於1992年接替強尼•卡森 (Johnny Carson)的主持棒，之後17年都由他來開講，相當受歡迎，台灣也有引進他的節目，稱為「戽斗傑哥」，與CNN的賴瑞金齊名。傑雷諾直到2014年才退休，由吉米•法倫 (Jimmy Fallon) 接任主持。

退休後的傑雷諾沒有閒下來，他將他對汽車的熱愛，轉化成了 CNBC 的系列節目「傑雷諾的車庫」，之後主持了遊戲節目「對賭你的生活」(You Bet Your Life)。

現年 72 歲的雷諾仍然喜歡開車，可能是在他駕駛的時候，發生愛車起火的事故，但是目前起火原因和時間尚不清楚。